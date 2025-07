Jogador de futebol de 18 anos, morreu na Compensa após ser esmagado por ônibus

MANAUS – Um jovem de 18 anos morreu na noite de segunda-feira (29) após um grave acidente de trânsito na Rua da Prosperidade, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.





A vítima, identificada como André William da Silva Gomes, pilotava uma motocicleta quando colidiu com a traseira de uma caminhonete modelo S10. Com o impacto, ele foi arremessado para a contramão e acabou sendo atropelado por um ônibus que trafegava no sentido oposto.

De acordo com testemunhas, os parafusos da roda do coletivo atingiram diretamente a cabeça do jovem, que morreu na hora.

Familiares e amigos chegaram ao local bastante abalados. André era conhecido na comunidade e atuava como jogador profissional de futebol.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Vídeo

Por Correio da Amazônia