White House School brilha com seis medalhas no Pan Kids e vitórias no Jungle Classic

O fim de semana foi de muitas conquistas os atletas da White House Jiu-Jitsu School, de Manaus, empreendimento que é referência local, nacional e internacional na formação de talentos da arte suave. Sábado e domingo banhados a ouro e prata no Pan Kids, em Kissimmee, na Flórida (Estados Unidos), e dobradinha campeã no Jungle Classic 11, em Manaus.





Nos EUA, a missão da White House foi a disputa do maior campeonato infantil de jiu-jítsu do mundo: o Pan Kids IBJJF 2025. O evento reuniu milhares de atletas de todo o planeta e representou uma importante vitrine para os talentos brasileiros. A White House levou sete atletas para os Estados Unidos, com saldo de seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de prata.

Os medalhistas de ouro em suas respectivas classes e categorias foram os atletas Arthur Diogo Batista Dutra (faixa verde), Eder da Silva Cabral Filho (faixa amarela), Marcos Murilo de Souza Vidal (faixa laranja) e Daniel Gomes Costa Barbosa (faixa laranja). Já os vice-campeões do Pan foram os atletas João Pedro Macedo Martins (faixa verde) e Davi Diogo Batista Dutra (faixa amarela).

Os atletas mostraram muita dedicação, determinação e muito espírito de equipe, representando com orgulho o Brasil, a bandeira da White House e da cidade de Manaus.

“Trazer nossos alunos para competir no Pan Kids é uma realização coletiva. Eles treinaram com seriedade, encararam o desafio com maturidade e nos ensinaram muito com suas atitudes”, afirmou o professor Diogo Dutra.

Jungle Classic

No sábado, duas joias da White House brilharam no Jungle Classic 11: Nicolly Sophia Macedo Guimarães e Saulo Felipe Gurjão Lopes venceram suas super lutas com atuações técnicas e decisivas.

Nicolly Sophia dominou sua adversária com inteligência e finalizou com um arm lock, garantindo a vitória. Saulo Felipe demonstrou grande controle, resiliência e precisão, conquistando mais uma vitória em sua trajetória.

“Mais do que técnica, o que impressiona é a entrega. Eles entenderam que colocar o kimono é também carregar valores, responsabilidade e o nome de todos de sua família, de quem acreditam neles e da White House”, destacou o professor Ricardo Amaral Filho.

“Esses eventos mostram que nossa missão está sendo cumprida, estamos formando campeões dentro e fora do tatame”, completou o professor Lucas Campelo.

Formação integral

A White House Jiu-Jitsu School é referência em educação esportiva, com foco na formação integral de crianças e adolescentes. Com metodologia própria e filosofia baseada em disciplina, respeito e superação, a escola se destaca no cenário nacional e internacional escrevendo os novos capítulos no jiu-jítsu amazonense e trazendo orgulho para o maior estado do Brasil.