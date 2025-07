Projeto de lei de Trump pode falir supermercados menores nos EUA

Uma nova proposta do ex-presidente Donald Trump pode desencadear uma crise no varejo alimentar dos Estados Unidos, especialmente entre pequenos supermercados em áreas rurais e de baixa renda. O projeto de lei “One Big Beautiful Bill” propõe os maiores cortes da história no Programa de Assistência Nutricional Suplementar (Snap), impactando diretamente mais de 42 milhões de beneficiários e ameaçando a sobrevivência de milhares de estabelecimentos comerciais.





O caso do Wright’s Market, na cidade de Opelika, Alabama, ilustra bem o cenário. Fundado na década de 1970 e administrado há quase 30 anos por Jimmy Wright, o supermercado depende do Snap para aproximadamente um terço de suas vendas. “Vemos pessoas muito trabalhadoras usando este programa para alimentar suas famílias e pagar o aluguel”, afirmou Wright, que também atua como defensor dos supermercados independentes.

O Snap, anteriormente conhecido como vale-alimentação, é o maior programa federal de combate à fome nos EUA. Além de ser essencial para a segurança alimentar, ele funciona como um motor econômico local. De acordo com o Departamento de Agricultura, cada US$ 5 investido no programa gera até US$ 9 de atividade econômica. Em 2023, o Snap movimentou US$ 124 bilhões em vendas em 262 mil estabelecimentos comerciais, sustentando empregos, salários e serviços.

No entanto, os cortes previstos pelo projeto podem reduzir os gastos com o programa em cerca de US$ 187 bilhões nos próximos dez anos, segundo a agência Congressional Budget Office. Para especialistas e líderes do setor, isso pode resultar no fechamento de pequenos mercados, especialmente em comunidades sem outras opções de acesso a alimentos — os chamados desertos alimentares.

Embora defensores do projeto, como o deputado republicano GT Thompson, aleguem que os novos requisitos de trabalho vinculados ao Snap incentivarão o emprego e beneficiarão o comércio, estudos mostram o contrário. Pesquisas indicam que as exigências adicionais não aumentam a empregabilidade e podem, na verdade, provocar a perda de até 143 mil empregos nos setores de agricultura, varejo e processamento de alimentos.

Pequenos mercados como o Wright’s Market, que adaptam sua operação às necessidades de clientes de baixa renda, correm risco de falência. “Se começarmos a cair na receita, teremos que encontrar maneiras de compensar isso para continuar”, alerta Jimmy Wright. Isso pode incluir cortes de funcionários ou aumento de preços — impactos que afetariam toda a comunidade.

A rede de supermercados independentes IGA estima que os cortes possam significar perdas de até 9% no financiamento do Snap a longo prazo — o suficiente para fechar portas em muitas localidades. “Pode ser a diferença entre a sobrevivência e o fracasso dos supermercados”, afirmou o CEO da IGA, John Ross.

Além do prejuízo econômico, os cortes no Snap representam um risco social. “O Snap é um componente essencial da economia local para comunidades pobres, tanto urbanas quanto rurais”, destaca James Ziliak, diretor do Centro de Pesquisa da Pobreza da Universidade de Kentucky. “Ele garante não só alimentação básica, mas a vitalidade econômica de regiões inteiras.”

