Jojo Todynho é a campeã da A Fazenda 12

Jojo Todynho é a campeã da 12ª edição do reality show A Fazenda, deixando Biel em segundo lugar. A votação final rendeu números impressionantes para a história do programa, com mais de 1 bilhão de votos.

Stéfani Bays chegou a final e agarrou a terceira posição da 12ª edição de #AFazenda. A peoa recebeu 11,36% dos votos. Enquanto isso, Lipe Ribeiro teve apenas com 4,87 dos votos.

Ao final do programa, a campeã fez uma emocionante oração agradecendo aos seus colegas e a produção de A Fazenda 12 e a Record.

Torcidas fizeram mutirão 24 horas por dia

As torcidas e Biel e Jojo Todynho não brincaram em serviço! Isso porque os internautas fizeram intensos mutirões de votos para decidir quem será o vencedor de “A Fazenda 12”. Os dois peões, que também competiram com Lipe Ribeiro e Stéfani Bays, foram vistos como favoritos e a dedicação de seus fãs deu o que falar na web. Uma fã do funkeiro, por exemplo, afirmou ter votado mais de 13 mil vezes. Socorro!

Uma verdadeira guerra de votos foi travada enquanto está matéria está sendo escrita. No Twitter, de um lado tivemos a torcida de Biel e do outro a de Jojo. Os mutirões aconteceram 24h por dia desde que a final foi anunciada e a rivalidade dos dois peões acabou influenciando seus fãs, que vira e mexem batem boca entre si.

Em uma dessas discussões, uma apoiadora de Biel revelou ter votado cerca de 13.800 vezes: “Só eu fiz sozinha até agr 13.800 manuais, está tendo mutirão aqui, vamos ver quem pode mais! Lembrando que lutamos sozinhos desde o começo, contra vocês todos juntos”.

Fonte: POPline