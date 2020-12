Deputados votam regulamentação do Fundeb

A Câmara do Deputados vota nesta quinta-feira (17) a regulamentação do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb). O texto já tinha passado pela Casa, mas o Senado reverteu mudanças feitas de última hora na Câmara e retirou a possibilidade de transferências de recursos do fundo para escolas religiosas, filantrópicas e comunitárias.

“Os trabalhadores da educação e estudantes podem ficar tranquilos que terão todos os seus direitos garantidos”, afirmou o deputado federal, Marcelo Ramos.

O projeto de regulamentação poderia transferir até R$ 12,8 bilhões por ano da rede pública para as instituições, conforme cálculo do Todos pela Educação.