“Não tem vacina para todo mundo”, ameaça presidente após derrota no STF

Em declaração em que confrontou decisão do Supremo sobre obrigatoriedade da vacina, Bolsonaro disse em live nesta quinta-feira, 17, que a decisão da Corte foi “antecipada, nem vacina tem”.

“Não queiram me obrigar a tomar posição que vai na contramão daquilo que eu sou”. Para Bolsonaro, o Supremo “tomou medida antecipada, nem vacina tem. Não vai ter para todo mundo”, disse em tom ameaçador.

Em declaração em que confrontou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre obrigatoriedade da vacina, Bolsonaro disse em live,

“Não tem medida impositiva no ano que vem, zero. Porque não tem vacina para todo mundo. Não queiram me obrigar a tomar posição que vai na contramão daquilo que eu sou. Então, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, tomou medida antecipada, nem vacina tem. Não vai ter para todo mundo”, afirmou.

