Jorge Jesus: saiba como o técnico está reerguendo o Benfica depois de ganhar tudo no Flamengo

Depois de um ano de sonho em que o Mengão conquistou todos os títulos disputados, a saída de Jorge Jesus foi formalmente oficializada no dia 17 de julho e a ida do técnico para Portugal emocionou a torcida flamenguista.

O time formado pelo técnico português continua brilhando, agora nas mãos de Domènec Torrent, e recentemente Bruno Henrique e Diego entraram no top 10 de artilheiros do clube neste século. No Brasil, o entusiasmo à volta de Jesus não é mais o mesmo e muitos torcedores estão curiosos para saber como o técnico vai se comportar nesta segunda passagem pelo Benfica.

Pois bem, o regresso de Jorge Jesus está sendo marcado por muito investimento financeiro e, até o momento, os resultados estão sendo bem legais, apesar da desilusão grande que teve logo no primeiro jogo oficial.

Antes de entrar em detalhes sobre esta segunda era de Jorge Jesus no Benfica, é importante perceber os pormenores deste investimento no elenco do time, que foi o maior de todos os tempos na história do clube.

A chegada de Jesus é uma aposta arriscada do presidente das águias, que, em ano de eleições presidenciais, sofre muita contestação da torcida devido aos casos judiciais em que está envolvido e, claro, por causa da superioridade evidenciada pelo rival F.C. Porto.

Este investimento avultado do clube de Lisboa surge também numa altura em que os principais clubes decidiram desinvestir devido ao ano atípico e da diminuição das receitas de patrocinadores.

Depois do grande investimento, o Benfica tinha um desafio essencial para equilibrar suas contas: conseguir o acesso à Liga dos Campeões. O adversário era o PAOK, da Grécia, e o time de Jorge Jesus perdeu por 2 a 1, tendo, dessa forma, que dizer adeus a mais de 40 milhões de euros, verba liberada com a entrada na prova milionária.

Depois do resultado catastrófico em Salónica, o Benfica foi obrigado a vender seu jogador mais valioso, e Rúben Dias rumou ao Manchester City para equilibrar o buraco financeiro do time lisboeta.

Tal como aconteceu nos primeiros tempos no Flamengo, os astros pareciam se alinhar para um início conturbado para Jorge Jesus, mas o time soube dar a volta por cima e conseguiu o melhor arranque de campeonato deste século.

Jorge Jesus é conhecido por obrigar grandes investimentos financeiros não apenas por conta do seu salário, mas também pelos jogadores que exige. Chegaram no Benfica Everton Cebolinha, Pedrinho, Gilberto, Darwin Núñez, Luca Waldschmidt, Jan Vertonghen, Otamendi, Helton Leite e Todibo, perfazendo um investimento de 99 milhões de euros.

Esta aposta em jogadores de seleções como a brasileira, a alemã e a belga faz com que o Benfica tenha conseguido um arranque muito bom, ganhando 5 pontos de vantagem para o grande rival F.C. Porto nas primeiras quatro rodadas.

A briga pelo campeonato português é apenas entre esses dois times, mas há ainda um longo caminho a percorrer para que Jorge Jesus consiga atingir feitos parecidos aos que teve no Flamengo.