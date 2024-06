José Luiz Datena lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo

José Luiz Datena, apresentador e membro do PSDB, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, declarando que seguirá adiante desta vez. Ele citou o Rubicão da Roma Antiga como metáfora para sua decisão e afirmou estar preparado para enfrentar qualquer desafio na eleição. Acompanhado por figuras do PSDB, como Aécio Neves e Marconi Perillo, Datena destacou sua responsabilidade nesta campanha. Ele é conhecido por seu trabalho como apresentador no telejornal “Brasil Urgente” da TV Bandeirantes, mas deverá se afastar da TV a partir de 30 de junho para formalizar sua candidatura.





Datena já cogitou entrar na política em quatro ocasiões anteriores, mas sempre desistiu antes do prazo de afastamento da TV. Agora, enfrentará uma lista de mais de dez pré-candidatos à prefeitura de São Paulo. Em pesquisas recentes, ele apareceu com 7,9% das intenções de voto, empatado com outros candidatos na terceira posição.

Houve também mudanças partidárias, já que Datena chegou ao PSDB em abril, após uma breve filiação ao PSB. Inicialmente, ele cogitava ser vice de Tabata Amaral, mas agora está determinado a seguir em busca do Senado em 2026. A cerimônia de lançamento de sua pré-candidatura contou com a presença de lideranças importantes do PSDB, reforçando seu compromisso político desta vez.

Fonte: cnnbrasil