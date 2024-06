Linhas de ônibus serão alteradas a partir da próxima terça-feira, (18)

Com o objetivo de atender melhor os usuários do sistema de transporte público assim como tornar mais ágil a operação das linhas, a Prefeitura de Manaus, vai alterar a partir da próxima terça-feira, 18/6, o itinerário das linhas 014 (Grande Circular/Estrada do Aleixo/T3/T4) e 110 (Avenida Brasil/Centro/T2).





A linha 110, a partir de terça-feira, irá realizar o percurso na ida e na volta pela avenida Padre Agostinho Caballero Martin. A medida visa atender a solicitação dos moradores do bairro da Compensa, na zona Oeste da cidade. A linha cumprirá o seguinte itinerário: normal até a avenida Presidente Dutra, retorno, rua Jerônimo Ribeiro, avenida Padre Agostinho Caballero Martin, avenida Brasil, então, itinerário normal.

Por sua vez, a linha 014 terá seu itinerário alterado a partir da avenida Álvaro Maia, visando dar mais velocidade na operação da linha. O itinerário ficará: normal até a avenida Álvaro Maia, viaduto José Cláudio de Souza, avenida Umberto Calderaro, depois itinerário normal.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, explicou as mudanças. “Um dos objetivos do instituto é tornar o sistema de transporte mais eficiente para quem trafega de ônibus pela cidade. Na zona Oeste, nossos técnicos identificaram a necessidade de melhorar o itinerário das linhas 110 e 014, que também atendem parte desta zona da cidade. Após o processo de análise das alterações, na próxima semana, as mudanças serão efetivadas”, concluiu.

Confira o novo itinerário das linhas de ônibus: