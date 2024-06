Perdas por furto de energia poderiam abastecer Brasil por quase um ano

Nos últimos 17 anos, o Brasil sofreu uma perda significativa de 500 TWh de energia devido a furtos e fraudes na rede elétrica, resultando em prejuízos que poderiam ter abastecido o país por quase um ano inteiro. Em 2023, essa perda atingiu 40 TWh, um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior, representando um custo de R$ 10,1 bilhões apenas em compra de energia.





Os estados mais afetados por essas perdas foram Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) impõe limites ao repasse desses prejuízos para a conta de energia dos consumidores, incentivando as distribuidoras a melhorarem sua fiscalização.

A qualidade do fornecimento de energia também foi impactada, com os consumidores brasileiros enfrentando, em média, 10 horas de interrupção em 2023, resultando em mais de cinco quedas de energia ao longo do ano. Essas interrupções foram menores em comparação com 2022, porém, o valor das compensações pagas aos consumidores aumentou como forma de mitigar os efeitos da má qualidade do serviço.

Esses desafios destacam a importância de investimentos em tecnologias de identificação de perdas e políticas públicas que conscientizem sobre os riscos e impactos econômicos dos furtos e fraudes na rede elétrica, visando reduzir os prejuízos tanto para as distribuidoras quanto para os consumidores.

Fonte: R7