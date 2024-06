Contribuinte pode pagar a 4ª parcela do IPTU até a próxima segunda-feira (17)

Na próxima segunda-feira, 17/6, vence a quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do tributo. As guias podem ser consultadas e impressas diretamente no portal Manaus Atende, no endereço eletrônico https://manausatende.manaus.am.gov.br.





O pagamento em dia dá ao contribuinte o direito de concorrer a premiações mensais da campanha IPTU Premiado, que variam de R$ 5 mil a R$ 40 mil. Não é preciso fazer cadastro para participar dos sorteios. Quem pagou a cota única em março ou está com o pagamento regular das parcelas, já concorre automaticamente.

“Vale a pena manter seu tributo em dia. Além de fazer sua parte como cidadão e contribuir com a cidade, o contribuinte concorre a esses sorteios que vão até o final do ano com importâncias significativas. Dessa forma, a Prefeitura de Manaus garante recursos para devolver ao cidadão, serviços dos mais diversos nas áreas da saúde, educação, coleta de lixo, entre outras”, destacou o diretor do Departamento de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões.

Premiação

Nesta quinta-feira, 13/6, a Prefeitura de Manaus, premiou mais 10 felizardos da campanha IPTU Premiado, em cerimônia realizada no auditório da Subsecretaria da Receita da Semef, localizado na avenida Japurá, 493, anexo do Manaus Atende. O terceiro sorteio do ano somou premiação de R$ 150 mil.

Nessa extração concorreram os contribuintes pessoas físicas que pagaram a cota única ou optaram pelo parcelamento e estavam em dia até a quarta parcela do exercício de 2024.

A grande felizarda do prêmio principal de R$ 40 mil foi a moradora do bairro Nova Cidade, zona Norte, Virgínia Maria da Silva. “A ficha ainda não caiu. Contribuo com a cidade e pago sempre em dia o meu IPTU e fui sorteada”, declarou a vencedora que, este ano, optou pelo pagamento parcelado.