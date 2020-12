Jovem com tornozeleira é assassinado a tiros no Valparaiso

MANAUS – Um crime de execução foi registrado na manhã desta quarta-feira, (30), na entrada do ramal Nova Esperança, bairro Valparaiso, zona Leste de Manaus. Por volta das 06h00min, moradores passavam pelo local e acabaram se deparando com o cadáver no ramal.

A vítima estava com vários disparos de arma de fogo pelo corpo e utilizava uma tornozeleira eletrônica da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, (SEAP), o que significa que o mesmo está em liberdade no regime semiaberto.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso. O crime tem características de acerto de contas do tráfico de drogas.

Por Correio da Amazônia