Jovem de 16 anos é estuprada, após falsa promessa de seção de fotos

AMAZONAS – Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), coordenados pela delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, prenderam, na terça-feira (08), por volta das 17h, um homem de 33 anos, por abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos. O crime foi praticado no mesmo dia, em um ramal da estrada do município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

Conforme a delegada Roberta Merly, a adolescente compareceu juntamente com a mãe dela na DEP, informando que havia sido vítima de estupro. Ela relatou que já conhecia o indivíduo, pois eles frequentam a mesma igreja na cidade. Na ocasião do crime, ele alegou que estava lançando uma marca de roupas de ginástica e propôs a ela fazer uma sessão de fotos com as peças e, pelo fato dela precisar do dinheiro, aceitou o trabalho.

“Sendo assim, eles marcaram às 15h, um ponto de encontro em um posto de combustível que fica na estrada de Novo Airão. Em seguida, seguiram até o local para fazer as fotos, porém, ela achou estranho pois o lugar parecia um sítio abandonado e não havia ninguém além deles. Mesmo assim, ela colocou a roupa para iniciar as fotos, momento em que ele a agarrou e praticou o crime”, explicou a delegada.

A autoridade policial destacou que, diante das informações, os policiais seguiram em diligências e conseguiram localizá-lo e prendê-lo, por volta das 17h, na própria casa dele, no bairro Biribiri, em Manacapuru.

Flagrante – Conduzido a DEP, ele foi autuado pelo crime de estupro. Ao término dos trâmites cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.