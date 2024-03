Jovem de 16 anos que matou mulher a facadas é apreendido em Eirunepé

A Polícia Civil de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), apreendeu em flagrante, no domingo (03), um adolescente, de 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado praticado contra Antônia Romão da Silva, de idade não identificada. O crime ocorreu na madrugada de ontem.





De acordo com delegado Rodolfo Sant’Anna, da DIP de Eirunepé, na ocasião, o adolescente juntamente com outros dois comparsas, que estão sendo investigados, foram até a vítima e desferiram diversas facadas nela, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

“Durante as diligências, constatamos que a motivação teria sido uma suposta ameaça que Antônia fez contra o pai de um dos autores, após um desentendimento”, explicou Sant’Anna.

Ainda conforme a autoridade policial, a equipe recebeu denúncias dos familiares da vítima informando que o adolescente teria envolvimento no ato infracional. Com base nisso, os policiais foram até a casa dele e o apreenderam.

“O adolescente confirmou sua participação no fato criminoso, e ainda apontou os outros dois indivíduos que têm participação. Os trabalhos investigativos irão continuar para localizar e prender os demais”, afirmou o delegado.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, e ficará à disposição do Juizado Infracional.