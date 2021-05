Jovem é executado na frente da esposa no Centro da cidade

Davi Oliveira Pereira, 26 anos, foi assassinado com vários tiros pelo corpo no terminal central no Centro de Manaus, na noite de sexta-feira, (14), por volta das 20hs00min.

Segundo informações repassadas pela PM, a vítima estava na sentada na Praça da Matriz junto com sua esposa, quando homens armados chegaram e atiraram contra a vítima. O mesmo ainda tentou fugir onde acabou caindo baleado. O mesmo não resistiu ao ferimentos.

Durante o tiroteio, um passageiro do transporte coletivo, acabou sendo baleado na perna e teve que ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU).

O corpo de Davi, foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente será liberado aos familiares. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia