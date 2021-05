Amazonastur e Caixa Econômica realizam visita técnica em Parintins

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realizou visita técnica na Serra da Valéria, localizada em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O local é uma das principais paradas de cruzeiros internacionais que visitam a região e vai receber uma obra que contempla a pavimentação e recuperação do ramal de acesso, escadas, duas estações de embarque e desembarque, totalizando 1.647,61m² de nova infraestrutura. A visita ocorreu ontem sexta-feira (14/05).

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, o processo está em fase final de análise de projeto junto à Caixa Econômica. Ele destaca que a visita técnica também serviu para a gestão conhecer os anseios da comunidade e organizar o que ainda é preciso para a execução da obra, além de identificar outros potenciais turísticos na cidade.

“A visita aqui é nesse intuito, de interagirmos, conhecermos os anseios da comunidade e aí sim organizar o que que ainda tem que ser trabalhado e executar a obra. A comunidade tem muito a ganhar, o município também, e com certeza o Amazonas produz mais um atrativo turístico com a temática de aliar o turismo e o meio ambiente”, disse Sérgio Litaiff.

A obra de infraestrutura está orçada em R$ 1.465.000,00, e o recurso é oriundo de emenda parlamentar com contrapartida de R$ 32.500,00 do Estado.

A visita foi acompanhada pelo prefeito do município, Bi Garcia, vereadores e pelo representante da Caixa Econômica, Hamilton Bandeira. “É uma construção a três mãos, e só assim vai dar certo: com a parceria entre Governo Federal, governo estadual e administração municipal. É a primeira etapa de um processo de qualificação para melhorar cada vez mais o acesso do receptivo turístico. E assim a gente vai crescendo e cada vez fazendo mais investimentos”, disse o gerente de Governo da Caixa, Hamilton Bandeira.

Visitas – A ida ao município de Parintins foi a última parada de uma série de visitas técnicas que estão sendo realizadas pela Amazonastur em municípios do Amazonas, iniciadas no último final de semana pela cidade de Novo Airão, no sábado (08/05), seguida de Maués, na quarta-feira (12/05), ambas com a presença de representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio).

“O maior benefício [da obra] vai ser econômico. Vai atrair cada vez mais turistas para a Serra da Valéria e, além de ganhar uma infraestrutura que vai melhorar o transporte de cargas, de passageiros para a comunidade de Santa Rita da Valéria. A região vai ganhar no que se refere à geração de emprego, oportunidade de trabalho, e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população”, disse o prefeito Bi Garcia.

Para o coordenador da comunidade Santa Rita da Valéria, Marlon Cunha, a nova infraestrutura será essencial para aumentar o fluxo de turistas na região. “Agora com isso vai melhorar a chegada do turista, porque antes ele chegava na beira e não tinha como subir, e a maioria deles são idosos. Com a escadaria, vai melhorar muito para que eles possam chegar aqui em cima e ver a beleza que tem na nossa região”, destacou Marlon.

A comitiva com representantes das áreas estratégicas da empresa também visitou pontos turísticos da cidade como o Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), Mercado Municipal, os currais dos bumbás Caprichoso e Garantido, e Praça da Liberdade. O objetivo foi o de fazer um mapeamento integrado dos potenciais turísticos da região a fim de viabilizar melhorias para impulsionar o retorno das atividades do segmento no período pós-pandemia.