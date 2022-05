Jovem é violentamente assassinado com vários tiros no Santo Agostinho

MANAUS – Um jovem de 16 anos, foi morto com vários tiros pelo corpo na rua Amazonas, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. O fato ocorreu por volta das 23h50min, no momento em que o mesmo passava pela rua.

Homens armados se aproximaram da vítima e deram início a vários tiros contra o jovem que morreu na hora. O crime tem ligação com o tráfico de drogas do bairro no qual o mesmo residia.

O corpo foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnico Científico, (DPTC), e em seguida recolhido para o IML. Imagens de câmera de segurança, devem ajudar a encontrar os assassinos.

Por Correio da Amazônia