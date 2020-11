Jovem leva vários tiros durante emboscada na Colônia Terra Nova

MANAUS – Uma homem identificado como Elvis Charles Ferreira de 28 anos, foi atingido com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu na rua Andirá Açu, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Segundo informações repassadas por moradores da localidade, ocupantes de um carro modelo Voyagem de cor prata, se aproximaram do carro da vítima que atiraram contra o mesmo.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), foi acionada para o local e fez o socorro do homem para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia. A polícia militar esteve no local para levantar informações sobre o caso. A polícia civil deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia