Justiça Eleitoral determina busca e apreensão na casa de Moro

Segundo o Estadão, Moro e a mulher, Rosângela Moro, não estavam em casa. Um vizinho advogado acompanhou as equipes, que não encontraram grande volume de material além de “santinhos”.

Moro se pronunciou pelas redes sociais e classificou a operação como uma ‘deligência abusiva’. O candidato também aproveitou a ocasião para atacar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Hoje, o PT mostrou a “democracia” que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido. ➡️

— Sergio Moro (@SF_Moro) September 3, 2022