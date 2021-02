Lábrea divulga lista de vacinados na internet

Em Lábrea (a 783 quilômetros de Manaus), a prefeitura iniciou a divulgação da lista de vacinados contra a covid-19 na cidade. O órgão acatou a Recomendação expedida pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) para dar transparência ao plano de imunização contra a covid-19.

Para a execução da vacinação os recursos financeiros federais administrados pelo Fundo Nacional de Saúde serão repassados pelo Ministério da Saúde aos Estados, ao Distrito Federal e aos Município e serão organizados e transferidos fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única e mantidos em instituições oficiais federais.

O MPAM instaurou Procedimento Administrativo (PA) com a finalidade de acompanhar a implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 no município. O PA considera que o Plano Nacional, publicado pelo Governo Federal em 16/12/2020, definiu diretrizes para o planejamento e operacionalização da vacinação de Estados e Municípios que devem dispor de plano de ação, que contemplem a organização e programação detalhada da vacinação.