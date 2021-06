Lanchas escolares da área ribeirinha são revitalizadas

Para garantir a segurança dos alunos e professores de escolas da área ribeirinha nos rios Negro e Amazonas, a Prefeitura de Manaus realiza pela primeira vez uma revitalização completa nas lanchas escolares da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Antes, as embarcações, que foram adquiridas em 2012, recebiam somente serviços de manutenção no motor. No total, a rede municipal possui 51 lanchas próprias; dessas, 23 já receberam os serviços.

A manutenção das lanchas iniciou em janeiro, por orientação do prefeito de Manaus, David Almeida. São realizados serviços de pintura, implantação de adesivos, troca de rabeta, baterias, cabos de direção, de manete, manutenção dos motores, filtros de combustível, engate rápido, entre outros.

De acordo com o chefe da Divisão de Transporte da Semed, Almir Inácio, a previsão é de que até agosto, todas as lanchas estejam revitalizadas e devidamente identificadas.

“Essa é a primeira vez que as lanchas estão recebendo esse tipo de trabalho, antes era feita somente a manutenção básica no motor. Na gestão do prefeito David, foi orientado que fizéssemos uma revitalização total nas lanchas, com pintura, manutenção da parte elétrica e mecânica, além da adesivagem com a nova identidade da prefeitura”, pontuou Inácio.

Beneficiados

A zona Ribeirinha atende aproximadamente 3 mil alunos em 50 escolas, 31 no rio Negro e 19 no rio Amazonas, que necessitam do transporte para estudar e manter o processo de ensino e aprendizagem. Segundo a chefe da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, Rosa Denise Diniz, o prefeito David Almeida e o secretário de Educação, Pauderney Avelino, têm realizado um trabalho de excelência na zona ribeirinha.

A escola municipal Ebenézer, localizada no igarapé Jacaretinga, no Tarumã Mirim/ rio Negro, atende 66 alunos da educação infantil ao ensino fundamental. De acordo com o gestor da unidade, Clayton Veras de Souza, aproximadamente 30 alunos utilizam a lancha.

“A revitalização das lanchas é de suma importância para os nossos alunos, porque, a partir do momento que a gente tem uma lancha confortável, asseguramos o direito de todos, que é a educação. E com isso os pais ou responsáveis também têm a garantia de que os filhos deles estão indo para escola de forma confortável e segurança. Com a lancha podemos atender os nossos alunos da melhor maneira possível”, disse o gestor.

Prevenção

Os mesmos cuidados em relação à prevenção da Covid-19 que as escolas têm ao receber os alunos, as lanchas também possuem, como aferição da temperatura, uso de máscara e com álcool em gel, além do distanciamento entre os assentos. Ao serem transportados os estudantes utilizam ainda coletes salva-vidas.