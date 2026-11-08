domingo, 8 de novembro de 2026
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Lando Norris vence o GP de São Paulo de F1 2026

Por
Redação 5
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Lando Norris precisou mostrar habilidade na pista molhada - Reprodução/X/McLaren

Lando Norris precisou mostrar habilidade na pista molhada para recuperar a primeira posição perdida no início do GP de São Paulo de Fórmula 1 e ‘sobreviver’ à chuva das últimas voltas e vencer a corrida deste domingo (8). Max Verstappen, em uma gigante prova de recuperação, foi o segundo e Isack Hadjar, o terceiro. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara fecharam em 16º e 20º, respectivamente.

O terceiro triunfo do britânico na temporada foi ameaçado quando o campeão de 2026, Andrea Kimi Antonelli, tomou a frente nas luzes verdes. O italiano, porém, rodou após as primeiras paradas nos boxes e perdeu a chance até de pódio. Para piorar a situação da Mercedes, George Russell ainda rodou na saída do pit lane e a equipe terminou em quarto e quinto, respectivamente. Apesar de tudo, confirmou o título de construtores.


Com o resultado, Verstappen chegou a 279 pontos no Mundial de Pilotos e ampliou sua distância na vice-liderança. Ele chegou a Interlagos com dois de vantagem sobre Lewis Hamilton e, agora, tem 17 para Russell, que ultrapassou o compatriota na tabela.

Bortoleto e Câmara fizeram corridas apagadas, motivadas por más largadas. O pernambucano da Haas não teve bom rendimento na chuva e o piloto da Audi até conseguiu ganhar algumas posições ao longo da prova, mas passou longe de disputar pontos.

Fonte: motorsport

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