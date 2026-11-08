“Esse país só vai garantir um futuro digno de verdade para o seu povo com educação”, diz Lula sobre o Enem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, neste domingo (8/11), a sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, para acompanhar a logística do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, aplicado em 1.901 municípios.

Durante a visita, acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e do presidente do Inep, Manuel Palacios, Lula enviou uma mensagem aos mais de 5 milhões de inscritos, destacando a importância da educação para o futuro dos jovens.





“Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. Vale a pena por você, pelo seu futuro e pelo orgulho que seus pais sentem de ver você fazendo uma prova para entrar na universidade”, afirmou.

O presidente também reforçou o compromisso do governo com a garantia de acesso à educação. “Nenhum brasileiro ou brasileira deixará de estudar porque não tem dinheiro para comer, pagar transporte ou comprar um livro”, declarou.

Lula comparou os participantes do exame a agentes da transformação social e destacou a educação como caminho para a democracia e a paz.

Operação mobiliza quase 600 mil pessoas

Para atender os mais de 5 milhões de inscritos, o Enem 2026 conta com 14.868 locais de aplicação e mais de 184 mil salas de prova.

A operação mobiliza quase 600 mil pessoas, entre coordenadores, aplicadores, fiscais, equipes de apoio, forças de segurança e profissionais dos Correios. A logística envolve um rigoroso sistema de segurança, desde a elaboração das provas até a entrega nos locais de aplicação.

Lula agradeceu aos profissionais envolvidos e destacou o compromisso com a transparência e a segurança do exame.

Recorde de idosos e maior participação feminina

O Enem 2026 é o mais inclusivo da história e registra recorde de participantes com mais de 60 anos: 13,8 mil inscritos.

As mulheres representam 64% dos participantes, com 3,23 milhões de inscrições confirmadas. Os homens somam 1,82 milhão (36%). Já os jovens de 17 e 18 anos totalizam 2,56 milhões de inscritos.

Cerca de 40 mil participantes solicitaram atendimento especializado. Entre os recursos oferecidos estão provas ampliadas, superampliadas e em braile, salas de fácil acesso e suporte para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e pessoas com condições de neurodivergência.

O exame também ampliou a distribuição dos locais de prova para aproximá-los da residência dos participantes.

Lula destacou a presença feminina e a participação dos idosos. “A educação para a mulher não é só pela profissão ou pelo salário. É por uma coisa chamada independência”, afirmou.

Transporte e segunda aplicação

Segundo o ministro Leonardo Barchini, o transporte das provas começou às 10h deste domingo, com distribuição do centro de logística até os locais de aplicação.

Ele destacou o crescimento de quase 50% no número de inscritos em relação a 2022 e informou que participantes impossibilitados de chegar aos locais de prova por condições climáticas severas poderão solicitar uma segunda aplicação, prevista para dezembro.

Novidade na avaliação da educação básica

A partir de 2026, o Enem passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), contribuindo também para avaliar a qualidade do ensino médio brasileiro.

Estudantes da rede pública foram inscritos automaticamente. Com a mudança, o exame amplia suas funções, atuando no acesso à educação superior, na certificação do ensino médio e na avaliação da qualidade do ensino.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República