domingo, 8 de novembro de 2026
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Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil neste domingo

Por
Redação 5
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Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Vasco e Palmeiras entram em campo neste domingo para decidir uma vaga na final da Copa do Brasil de 2026. As equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 17h (de Brasília).

No confronto de ida, disputado no último domingo, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Mauricio. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa apenas de um empate para garantir a classificação à decisão.


Já o Vasco precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Caso consiga uma vitória por dois ou mais gols, o time carioca avança diretamente à final.

Onde assistir ao vivo?

  • TV: Globo, SporTV e Premiere.
  • YouTube: GE TV.
  • Streaming: Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Lescano e Sosa; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte – Técnico: Pedro Emanuel

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Flaco López – Técnico: Abel Ferreira

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