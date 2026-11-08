Defesa Civil afirma que kits de emergência são preventivos e que não há motivo para pânico

A Defesa Civil Nacional publicou neste domingo (8) uma nova mensagem nas redes sociais para esclarecer que as orientações sobre kits de emergência fazem parte das ações de prevenção e não indicam risco iminente.

A manifestação ocorreu dois dias após o órgão recomendar a preparação de kits com água, alimentos, medicamentos, itens de higiene, lanternas e documentos pessoais, suficientes para garantir autonomia durante as primeiras 72 horas de uma emergência.





As orientações também foram adotadas recentemente por países europeus, como Reino Unido, Alemanha e França, que recomendaram reservas de itens essenciais.

Kit de emergência? Será o fim do mundo? 😅 Calma! Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina. 💙🧡 A Defesa Civil Nacional publica conteúdos de prevenção todos os dias, e os alertas saem sempre que necessário. https://t.co/XjGAcfIOuM — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) November 8, 2026



Nas redes sociais, a publicação dividiu opiniões. Alguns usuários consideraram a medida exagerada, enquanto outros demonstraram preocupação com possíveis desastres.

Ao g1, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que as recomendações fazem parte das ações regulares de prevenção e autoproteção da Defesa Civil.

Leia a íntegra da resposta do Ministério da Integração e o Desenvolvimento Regional:

A SEDEC divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres. Entre essas orientações estão recomendações de como agir em diferentes situações de riscos e a organização de um kit doméstico de emergência.

Essas recomendações têm caráter preventivo e permanente, buscando fortalecer a cultura de preparação e a capacidade de autoproteção das famílias. Não representam uma determinação para a formação de estoques extraordinários, tampouco decorrem de uma ameaça específica ou de um alerta nacional vigente.

A Defesa Civil Nacional já publicou conteúdos informativos sobre o tema, incluindo orientações para a organização de kits domésticos de emergência e recomendações sobre como se preparar e agir diante de situações de emergências.

Na resposta, o MIDR também encaminhou uma nota divulgada no sábado (7) sobre os kits de emergência. Leia a íntegra:

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, esclarece que a recomendação para que as famílias organizem um kit de emergência tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou a uma previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento. A orientação faz parte das ações permanentes para situações de emergência.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres, incluindo recomendações sobre como agir em diversos cenários de risco. O conteúdo divulgado recentemente já foi publicado anteriormente, nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril, reforçando o caráter permanente de prevenção e preparação.

Monitoramento da situação meteorológica

A Defesa Civil Nacional mantém o monitoramento das condições de risco e, neste sábado (7), acompanha, em articulação com os órgãos federais e as defesas civis estaduais, a situação meteorológica na Região Sul, diante do aviso vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de tempestades, chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo.

A população das áreas sob alerta deve permanecer atenta às informações e orientações das defesas civis estaduais e municipais, que consideram as características e os riscos específicos de cada localidade.

Em situações de emergência, devem ser seguidas as recomendações das autoridades locais, especialmente quanto a deslocamentos, evacuação de áreas de risco e demais medidas de autoproteção.

Fonte: g1