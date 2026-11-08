Renato Junior determina ações permanentes contra paredões de som em postos de gasolina

Por determinação do prefeito Renato Junior, a Guarda Municipal de Manaus (GMM) realizou, na madrugada deste domingo, 8/11, a operação “Perturbação do Sossego”, em parceria com órgãos municipais e estaduais. Durante a operação foi apreendida uma arma de fogo e três paredões de som em um posto de gasolina localizado na avenida do Turismo, zona Oeste da capital. A ação também identificou a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade.

“Durante a noite, alguns postos de gasolina colocam paredões de som e tiram o sossego de quem quer descansar, de quem quer dormir. Isso acontece em alguns pontos de Manaus, sobretudo na avenida do Turismo, e eu determinei que a Guarda Municipal, juntamente com a Semmas, fosse até esses locais e paralisasse essas operações. Essa noite foi apreendida, inclusive, uma pistola nesse posto. Nós vamos marcar colado nesses pontos, que são bons para um grupo pequeno de pessoas e muito prejudiciais para um grupo grande”, afirmou o prefeito Renato Junior.





A operação realizada pela GMM em parceria com órgãos municipais e estaduais, tem o objetivo de combater a poluição sonora, fiscalizar estabelecimentos comerciais e veículos e coibir irregularidades. Ao todo, 26 guardas municipais participaram da ação, com equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Patrulha Ambiental (Patam), Grupo de Apoio Operacional (Gaoc), Ponta Negra e Diretoria Executiva de Operações (Dirop).

O prefeito Renato Junior reforçou que a operação não é contra o lazer, mas a favor do descanso de quem trabalha, e agradeceu às equipes envolvidas.

“Eu não sou contra que as pessoas se divirtam, desde que não atrapalhem o sossego dos outros. As pessoas passam o dia trabalhando, muitas vezes têm aquele momento com a família para descansar no fim de semana, e ser acordado com um paredão de som absurdamente alto às 2h, 3h, 4h da manhã, isso eu não vou aceitar. Quero agradecer ao secretário Loiola e a todas as equipes da Guarda Municipal. Operações como essa serão permanentes na minha gestão”, completou o prefeito.

O titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semseg), Moisés Loiola, destacou o empenho das forças de segurança do município na operação, que busca coibir práticas irregulares e garantir o sossego e a segurança da população.

“Hoje iniciamos, por determinação do prefeito Renato Junior, a operação ‘Perturbação do Sossego’, que são essas adegas irregulares, essas festas que acontecem nos postos de gasolina. É um novo ciclo na Guarda Municipal de Manaus, que conta com o apoio da Polícia Militar. A operação já apreendeu uma pistola, também identificou venda de bebidas para menores de idade e perturbação do sossego. A Guarda Municipal, junto com as demais forças de segurança, está fazendo sua parte”, disse.

Trabalho integrado

A fiscalização também contou com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que atuou no combate à poluição sonora. O agente de proteção ambiental da pasta, Davi Fernandes, explicou que, além dos veículos com som alto, o estabelecimento também foi autuado devido às denúncias.

“A Semmas também é um dos órgãos fiscalizadores contra esse som abusivo. Além de lavrar o auto de infração nos veículos, autuou o estabelecimento, porque há reiteradas denúncias. Eles precisam tomar medidas que coíbam essa prática, de que carros fiquem aqui com os paredões ligados”, afirmou.

Além da Guarda Municipal e da Semmas, a operação contou com equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Polícia Militar do Amazonas, por meio do 19º Centro Integrado de Comando e Controle (Cicom), reforçando a atuação integrada na fiscalização.