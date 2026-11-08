domingo, 8 de novembro de 2026
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Portões das escolas em Manaus fecham ao meio-dia para o Enem

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Redação 2
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Foto: Recorte

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em Manaus devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões, marcado para as 12h (meio-dia), no horário local. A aplicação ocorre neste domingo (8) e no próximo (15), em todo o país.

Na capital amazonense, os portões abrem às 11h e fecham ao meio-dia. As provas começam às 12h30. Neste primeiro dia, o exame termina às 18h, no horário local. Os horários seguem o fuso de Manaus, que tem uma hora a menos em relação a Brasília.


A Prefeitura de Manaus vai oferecer transporte público gratuito aos candidatos do Enem nos dois dias de Enem. A gratuidade será válida das 7h às 20h, exclusivamente nos ônibus convencionais do transporte coletivo da capital.

Para utilizar o benefício, os participantes deverão apresentar ao motorista ou cobrador, no momento do embarque Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem e documento oficial de identificação com foto.

Neste domingo, os participantes respondem a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a redação. Ao todo, são 90 questões objetivas e uma produção de texto dissertativo-argumentativo. A duração da prova é de cinco horas e meia.

No segundo dia de aplicação, em 15 de novembro, serão cobradas questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, também com 90 questões. Nesse dia, o tempo de prova será de cinco horas, com encerramento previsto para as 17h30 em Manaus.

Para realizar o exame, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. O candidato também deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Celulares e outros equipamentos eletrônicos são proibidos durante a aplicação. Os dispositivos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização.

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras de cada programa.

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