Prefeitura intensifica recuperação de ruas e melhora mobilidade na zona Norte

A Prefeitura de Manaus intensificou no sábado, 7/11, os serviços de recuperação asfáltica na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte da capital. A intervenção integra as frentes de obras executadas pelas equipes de plantão da secretaria, com foco na melhoria das condições de trafegabilidade e na infraestrutura viária da região.

A obra atende a demanda dos pedestres, condutores, trabalhadores e moradores do local, que passaram a observar transtornos na mobilidade com o surgimento das cavidades.





O secretário municipal de infraestrutura, Madson Rodrigues, relatou que a movimentação das equipes significa avanço para além da estética da via.

“Conforme a determinação do nosso prefeito Renato Junior, nossas equipes de plantão atuam de forma intensiva com trabalhos que fazem a diferença no dia a dia da população. Por isso, essa obra na rua Pascoal Ranieri Mazzilli significa avanço muito além da estética. Isso significa mais segurança no deslocamento de pedestres e veículos, significa mais qualidade na infraestrutura, e significa redução de tempo no trânsito”, contou Madson Rodrigues.

Os serviços incluíram a preparação de base com limpeza parcial da área e aplicação da imprimação para a maior aderência do novo asfalto. Em seguida, as equipes deram início à implantação de 20 toneladas de massa para preencher todas as cavidades e nivelar o pavimento. E, por fim, chegaram ao processo de compactação do revestimento asfáltico.

“Estou de passagem aqui na rua e vi a equipe trabalhando. Para a população, quanto mais a prefeitura trabalha, como tem feito, melhor para todos. A Prefeitura de Manaus está de parabéns por esse bom trabalho”, contou Ney Silva, 64 anos, vigia e morador da área que observou a movimentação das equipes.