Mais de 5 milhões de estudantes participam do primeiro dia do Enem 2026

Neste domingo (8) acontece o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2026. Durante as cinco horas e meia de prova, 5.051.345 candidatos deverão responder a 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), as mulheres representam 63,98% do total de participantes. A faixa etária principal dos candidatos são jovens de 17 a 18 anos.





Além da prova de hoje, no próximo domingo (15), os participantes enfrentarão as provas de biologia, física, química e matemática.

O exame é a principal porta de entrada para faculdades e universidades no Brasil. Com a nota do Enem, o candidato pode concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país pelo Sisu, obter bolsas de estudo em instituições privadas pelo ProUni, solicitar financiamento estudantil pelo Fies e utilizar a nota em processos seletivos de instituições estrangeiras.

Segundo dados do Painel Enem 2026, São Paulo lidera com o maior número de inscritos, seguido por Minas Gerais e Bahia.

R7