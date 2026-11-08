PF mobiliza equipes em todo Brasil para reforçar segurança do Enem 2026

A PF (Polícia Federal) mobilizou equipes para reforçar a segurança do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). O primeiro dia de provas ocorre neste domingo (8).

A operação envolve atividades preventivas, ações de inteligência e acompanhamento de possíveis ocorrências relacionadas à aplicação das provas em todo o território nacional.





A Polícia Federal estabeleceu uma estrutura de sobreaviso extraordinário para atender a eventuais demandas relacionadas ao exame. Os agentes atuarão em 118 unidades da instituição em regime especial.

Segundo o órgão, as equipes de sobreaviso permanecerão à disposição para atendimento de ocorrências que possam comprometer a segurança e a integridade do certame.

A mobilização também ocorrerá no próximo domingo (15), quando o Enem realiza o segundo dia de provas.

Enem 2026

Neste domingo, a prova terá 90 questões, divididas em diferentes segmentos: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação, que propõe que os alunos construam um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de atualidade.

O segundo dia de provas acontece no próximo domingo, dia 15, e contará com 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Horários do 1º dia do Enem 2026

• Abertura dos portões: 12h

• Fechamento dos portões: 13h

• Início das provas: 13h30

• Término das provas: 19h

Locais de prova

O candidato que se inscreveu para participar do Enem deve conferir o local da prova na página do participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

É por meio desta página que o aluno terá acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição, no qual estão informações como o endereço completo do local, número da sala, número de inscrição, horários e a língua estrangeira escolhida.

Pela primeira vez, os alunos de escola pública que estão concluindo o ensino médio tiveram as inscrições feitas de maneira automática para o Enem e devem realizar o exame nas escolas em que estudam.

O que pode levar?

Obrigatório

• Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente (leve pelo menos duas);

• Documento de identificação válido, físico ou digital.

Fonte: g1