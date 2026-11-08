Manaus registra piora na qualidade do ar com avanço dos focos de calor

A qualidade do ar em Manaus foi classificada como “Ruim” na noite deste sábado (7/11), segundo boletim divulgado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec). Às 18h, a concentração média de partículas finas (MP2,5) atingiu 71,8 microgramas por metro cúbico (µg/m³), com base na leitura de 11 sensores da plataforma PurpleAir. O alerta é válido até as 23h.

A piora está relacionada ao aumento dos focos de calor no interior do Amazonas, principalmente na região do Baixo Amazonas, nas proximidades de Parintins, e no oeste do Pará. A fumaça dessas áreas contribui para a redução da qualidade do ar na capital.





Diante da situação, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação, evite atividades físicas ao ar livre e utilize máscaras do tipo PFF2 em locais com presença de fumaça. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias devem ter atenção redobrada.

A exposição à fumaça pode causar tosse, falta de ar e irritação nos olhos. O monitoramento das condições atmosféricas continua sendo realizado, com divulgação de novos alertas e orientações à população.