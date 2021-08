Linhas de ônibus da zona Norte passam por mudanças nesta semana

Por uma determinação da Prefeitura de Manaus, os usuários do transporte público da zona Norte ganham, a partir desta semana, novas opções de deslocamento para chegarem a diversas zonas da cidade. Isso porque as linhas A307 e 353 passam por mudanças em parte de seus itinerários, atendendo as reivindicações da população e após estudos técnicos.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que a linha 353 – T3/Est. E4-E3 / Djalma Batista/Avenida Carvalho Leal/T2 passa a realizar embarque e desembarque no terminal Cidade Nova, o T3, a partir desta segunda-feira, 2/8. Com a mudança, os passageiros do T3 ganham mais uma opção para chegar ao bairro Cachoeirinha e T2, a partir de onde podem chegar a outras regiões da capital amazonense.

Em relação à linha A307, a linha passa a atender o conjunto habitacional Manauara 2 a partir de quarta-feira, 4/8. Com a alteração, a linha terá o seguinte itinerário: normal até a rua Santa Etelvina; rua Samambaia; rua Mata Mata; rua Paxiúba (direita); retorno após o conjunto Manauara 2; rua Paxiúba; rua Nossa Senhora de Fátima; depois seguindo o itinerário normal.

Para tirar as dúvidas em relação às mudanças nos itinerários das linhas e demais demanda em relação ao transporte coletivo, o órgão de trânsito e transporte disponibilizou as linhas telefônicas para os usuários: (92) 3632-2784 / 3653-2486 / 118, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O IMMU informa que já comunicou as empresas que operam essas linhas sobre os ajustes dos itinerários, para que atendam aos usuários e aos horários que devem realizar.