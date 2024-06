Loterias da Caixa oferecem mais de R$ 516 milhões em concursos acumulados

Com sete sorteios acumulados, as loterias da Caixa Econômica Federal podem pagar um total de pelo menos R$ 516 milhões em prêmios a partir de segunda-feira (17). Na semana passada, nenhum dos sorteios da Mega-Sena, +Milionária, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena e Super Sete teve vencedores do prêmio máximo. As apostas estão abertas até sábado (21), dependendo da modalidade lotérica escolhida.





A +Milionária tem o maior prêmio estimado para esta semana, com o primeiro sorteio marcado para quarta-feira (19) às 20h. Desde sua criação em 28 de maio de 2022, esta loteria ainda não teve ganhadores e está acumulada em R$ 226 milhões.

Após a +Milionária, as loterias com os maiores prêmios são a Quina (R$ 220 milhões), a Mega-Sena (R$ 53 milhões), a Lotomania (R$ 7,8 milhões), a Timemania (R$ 5,1 milhões), a Super Sete (R$ 2,4 milhões) e a Dupla Sena (R$ 2 milhões).

Os interessados podem fazer suas apostas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, pela internet ou pelo aplicativo “Loterias Caixa”.

Segundo a Caixa, as chances de ganhar na +Milionária acertando as seis dezenas e os dois trevos são de uma em 238,3 milhões. Comparativamente, as chances de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena são de uma em 50 milhões.

As chances de acertar as seis dezenas na Mega-Sena com uma aposta simples de seis números são de 0,000002%. É mais provável acontecerem eventos raros, como ser atacado por um tubarão (1 em 11,5 milhões), do que ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples.

A Caixa observou que apostas com três números pares e três ímpares foram mais frequentes, representando 31% dos jogos vencedores. Em 24% dos sorteios vencedores, a combinação com mais números pares teve melhor desempenho: quatro dezenas pares e duas ímpares apareceram em 586 sorteios.

Os especialistas recomendam que apostar em mais dezenas é a maneira mais eficaz de aumentar as chances de ganhar o prêmio principal, embora isso também aumente o custo da aposta.

Fonte: R7