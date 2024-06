Locais de votação em áreas de risco serão alterados nas eleições de 2024 no RJ

Locais de votação com difícil acesso por falta de segurança serão alterados nas eleições municipais de 2024 no Rio de Janeiro.





O que aconteceu

A medida foi adotada em 93 áreas de risco para assegurar a segurança de eleitores, candidatos e mesários. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, declarou nesta segunda-feira (17) à Rádio Tupi que a decisão foi tomada após a identificação de que nessas regiões as urnas eletrônicas só conseguem chegar com a escolta de um carro blindado da PM.

O TRE informou que a maioria das seções eleitorais será transferida para avenidas de grande circulação, a até 500 metros do local original. Mesmo com a mudança, o TRE firmou um convênio com o Governo do Estado para reforçar o policiamento em locais estratégicos durante as eleições.

Os novos locais de votação ainda não foram definidos. O TRE afirmou que as seções devem ser “designadas 60 dias antes do pleito”. Questionado sobre o número de eleitores afetados pelas mudanças, o tribunal não forneceu essa informação.

“Seções eleitorais no Complexo do Alemão e Complexo da Maré estão entre os exemplos de locais mapeados.”

__Tribunal Regional Eleitoral

Fonte: Uol