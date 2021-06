Luciano Huck vai substituir Faustão aos domingos

Luciano Huck afirmou que vai assumir o comando de um programa aos domingos na Globo depois que Fausto Silva deixar a emissora em 2022. O apresentador contou a novidade em sua participação no “Conversa com Bial”, na madrugada desta quarta-feira (16).

“Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele”, afirmou Huck.

Fausto Silva confirmou em janeiro que deixa o “Domingão do Faustão” e a TV Globo no fim de 2021. Em nota, a emissora afirmou que Fausto decidiu “encerrar sua jornada à frente de programas semanais” neste último ano de seu contrato. Foram 32 anos comandando o programa.

Já Huck, escolhido para o programa aos domingos, é o apresentador do “Caldeirão do Huck”, que vai ao ar aos sábados na Globo, desde 2000. Ele tinha sido contratado pela empresa em 1999, depois de iniciar sua carreira na Band, onde ficou conhecido pelo programa “H”.

Huck ainda estuda a fórmula para o novo programa e o fato de trocar o sábado pelo domingo. O nome da nova atração também não está definido.

“É página em branco. Vamos trabalhar. Mas vamos respeitar o hábito do telespectador”.

Assista entrevista completa de Luciano Huck no “Conversa com Bial”

Huck político?

Luciano Huck não fugiu das perguntas sobre política, iniciadas logo na abertura do programa.

“Iria ele seguir como um dos comunicadores mais importantes, talentosos, e admirados do país e de quebra ocupar as tardes de domingo na Globo? Ou mesmo sem trajetória na política partidária, iria se lançar como candidato a presidente?”, questionou o apresentador.

“Mesmo desejada por parte relevante da elite política, do poder econômico e de milhões de eleitores brasileiros como mostram as pesquisas, sua pré-candidatura nunca foi assumida, assim como sua decisão entre TV e Brasília também nunca foi anunciada. Será agora.”

Após a introdução de Bial sobre o convidado da noite, Huck negou que será ou seria candidato a qualquer cargo na política.

“Vou ser muito franco: nunca me lancei candidato a nada, por isso não estou retirando candidatura”, afirmou. “Não consigo enxergar esse cargo [de candidato] como oportunidade. Não seria responsável da minha parte”. E emendou: “minha melhor contribuição é como cidadão, e não como candidato”.

O comunicador disse, porém, que não saíra mais do debate político. “vou estar no debate público pra sempre. Eu gosto desta arena, gosto do debate das ideias…”.

“O futuro a Deus pertence. Não tenho desejo incontrolável pelo poder, mas tenho desejo incontrolável para ajudar. Gosto do debate”.

G1