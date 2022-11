Lula está em Brasília para encontros com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira

O principal assunto do petista com parlamentares é sobre como ter espaço no Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca na noite desta terça-feira (8) em Brasília (DF). O petista vai ter um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (9).

O ex-presidente também se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), segundo a coluna de Igor Gadelha.

O principal assunto do petista com os parlamentares é sobre como ter espaço no Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família de R$ 600. Duas alternativas são avaliadas. Uma é criar uma PEC da transição e a outra uma Medida Provisória que abriria um crédito extraordinário.

Gabinete de transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou, nesta terça-feira (8), o documento que instala o Gabinete de Transição. Serão quatro coordenações e 28 núcleos temáticos.

Na área econômica do gabinete, alguns nomes são dados como certos como André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa. O ex-presidente Lula também definiu a equipe do conselho político da transição de governo.

No dia 30 de outubro, o ex-presidente Lula foi eleito com 50,9% (60 milhões) dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% (58 milhões) de Jair Bolsonaro (PL).

