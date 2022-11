Vulgo “Marreco”, é executado na Colônia Oliveira Machado

Ewerton de Oliveira Simões, de 23 anos, vulgo “Marreco”, foi executado com 15 tiros na tarde desta terça-feira (8). De acordo com populares que presenciaram o crime, “Marreco” estava a caminho de um mercadinho, quando três pistoleiros começaram a persegui-lo. O fato ocorreu na rua Viriato Corrêa, beco São Cristóvão, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar (PMAM), Ewerton de Oliveira já tinha passagem pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Segundo a perícia, ele foi alvejado por arma de fogo do tipo revólver .40 e pistola calibre 38. Populares também afirmaram que ele era conhecido na localidade por cometer crimes.

O crime aconteceu em frente a uma escola estadual, onde chamou a atenção de estudantes e populares. Segundo uma fonte que optou por não se identificar, o beco onde a vítima morreu é “famoso” por execução de criminosos e classificado pela população como zona de área vermelha.