Lula tem conversa com Omar e Sidney Leite, neste domingo, na volta do México

Na volta do México ao Brasil, confirmada para este domingo (06), o ex-presidente Lula passará algumas horas na capital amazonense, onde terá conversas políticas com vistas ao palanque que terá nestas eleições no Estado do Amazonas.

Na sua agenda, constam conversar com o senador Omar Aziz e o deputado Sidney Leite, especificamente. Membros do PT-AM, também estarão presente nesta conversa, entre eles o presidente estadual da legenda, Valdemir Santana. Nem Sidney e nem Omar confirmaram, a conversa. Visualizaram a pergunta por whatsapp, mas não retornaram a mensagem.

Lula esteve no México durante a semana, onde mesmo não ocupando a presidência da República, no momento, Lula recebeu tratamento de chefe de Estado durante sua visita ao país. O tratamento concedido pelo governo México inclui segurança e motorista da Guarda Nacional do país, além de um diplomata do Ministério das Relações Exteriores do México à disposição do petista.

Lula chegou à Cidade do México na segunda-feira (28/2). Na quarta-feira (2/3), foi recebido pelo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que também é de esquerda.

Horário Manaus

O horário de chegada do ex-presidente Lula ainda não está confirmado. Existem voos que vem de Miame-EUA, passando por Manaus com destino a São Paulo, nos horários de 8h52, 8h54, 15h15 e 15h35. Acredita-se também, que seja voo fretado com parada técnica para abastecimento.

A assessoria de Lula em São Paulo, só confirmou que ele passará por Manaus neste domingo, mas preferiram não precisar o horário para evitar aglomerações.