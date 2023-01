Lutador de MMA agride guarda de trânsito em Carajás; Veja vídeo

Um agente de Trânsito foi espancado com socos e chutes por um lutador de MMA durante uma abordagem. O caso ocorreu nesta quarta-feira (25), na Avenida Independência, no centro de Redenção, no sul do Estado. O agente Francisco, do Departamento Municipal de Trânsito (DMTT), foi atingido com uma voadora nos peitos e uma sequência de socos desferidos pelo lutador de MMA Urias Sousa, após tentar tomar a chave da ignição da moto e jogar celular do motociclista no chão.

Conforme câmeras de monitoramento, o fiscal trânsito tentou tomar a chave da ignição da motocicleta do lutador, que estava estacionada. Ambos iniciaram uma discussão e o atleta acertou uma sequência de socos no agente, que desabou no chão. Urias foi contido por duas mulheres, que interromperam as agressões. Em seguida o fiscal se levantou e foi na direção do motociclista, porém acabou recuando, pegou o celular do lutador que havia caído na calçada e arremessou no chão.

O motociclista ficou descontrolado e avançou novamente contra o fiscal, acertando uma voadora nos peitos dele e uma violenta sequência de socos. O servidor público ficou desacordado e foi levado em uma ambulância para o hospital municipal. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e deverá passar por uma tomografia.

Vídeo: