Passe Livre e Meia-Passagem Estudantil 2023

Ei estudante, vai perder o benefício da meia-passagem no transporte público?

Não? Então corre para fazer o cadastro e/ou recadastro 2023 no site estudantes.manaus.am.gov.br

O prazo vai até o dia 28 de fevereiro e é destinado a estudantes da rede privada e de universidades. Nos meses de janeiro e fevereiro, o limite para este grupo é de 38 créditos, por abranger o período de férias.

E atenção! Os alunos que fizeram uso da passagem gratuita no transporte coletivo no ano passado, têm o cadastro automaticamente renovado.

Veja onde você se encaixa:

– Primeiro cadastro

O estudante que nunca utilizou o benefício da meia passagem, não importa a idade, poderá se cadastrar pela primeira vez no site: estudantes.manaus.am.gov.br.

Após esse procedimento, o aluno aguardará a aprovação de seu cadastro pela instituição de ensino e o início do ano letivo, para poder comprar a quantidade de créditos referentes ao curso que irá frequentar. O CPF é obrigatório para o cadastro.

Para o estudante solicitar a emissão do cartão Passa Fácil, do qual fará uso no transporte público, deve-se realizar o agendamento no site do Sinetram, pelo endereço sinetram.com.br ou pelo aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, comparecendo em seguida a um dos seguintes postos:

Av. Constantino Nery, nº 476, Centro;

Shopping T4 – Av. Camapuã, nº 2939, Cidade de Deus;

Terminal de Integração 3, na Cidade Nova; e/ou

Terminal 5, no São José.

– Recadastramento

O processo de recadastramento nada mais é que a atualização de todas as informações acadêmicas do ano de 2022. O aluno deverá informar se mudou de curso, se mudou de endereço ou se mudou de instituição. Após esse procedimento, o aluno deverá aguardar a Instituição de Ensino conferir a veracidade dos dados informados no cadastro. Se tudo estiver correto e o mesmo possuir matrícula na escola, o responsável pela Instituição de Ensino deverá aprovar o cadastro.

Caso o estudante tenha perdido ou danificado seu cartão e deseja solicitar outro, o mesmo deverá realizar seu agendamento no site do Sinetram: sinetram.com.br ou pelo aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, comparecendo a um dos postos do serviço (ver acima).

Gratuidade

Não precisam fazer os processos de cadastro e recadastro os estudantes que já usufruem e se encaixem no seguinte perfil: que estejam matriculados em escola pública, da rede municipal ou estadual, que morem a mais de 1km de distância da escola e estejam com o CPF preenchido na central de matrícula.

Mas atenção! Todos os dados dos estudantes precisam estar atualizados na Central de Matrículas, que fará o cadastro dos alunos matriculados em 2023.

Mais orientações

O estudante que mora a menos de 1km de distância da escola, que não recebeu o benefício da gratuidade, mas tem o cartão Passa Fácil, poderá comprar a meia passagem normalmente até o limite de 60 passagens por mês.

Além disso, todo estudante que possui o benefício da gratuidade, poderá se cadastrar em cursos livres, como: Pré-vestibular e idiomas, para obter também o direito ao benefício da meia passagem.

Em caso de dúvidas, utilize o serviço do Disque Estudante, disponível apenas por meio do WhatsApp: (92) 98818-1072.

E fique ligado, o prazo para cadastro e recadastro vai até o dia 28 de fevereiro. Não fique fora dessa!