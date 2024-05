Lutador de MMA que espancou e ameaçou de morte ex-companheira é preso

A Polícia Civil cumpriu, na segunda-feira (20), mandado de prisão preventiva contra um lutador de Artes Marciais Mistas (MMA), de 34 anos, por agressão física, injúria e ameaça de morte contra sua ex-namorada, de 31 anos.





A elucidação do caso foi apresentada em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral (DG) nesta terça-feira (21/05). Na ocasião, o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou o excelente trabalho de investigação realizado pela DECCM Centro-sul, sob a titularidade da delegada Patrícia Leão, que resultou na solução de mais um caso de violência contra a mulher.

“Vale ressaltar o apoio do Tribunal de Justiça na expedição do mandado de prisão em nome do autor, após parecer do Ministério Público do Amazonas. A Polícia Civil reafirma seu compromisso no combate aos crimes contra a mulher. Destaco, ainda, a importância das vítimas denunciarem”, destacou Torres.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), informou que esse crime foi bastante grave e ganhou grande repercussão. A resposta da polícia à sociedade foi a prisão do agressor.

“Em Manaus, contamos com três delegacias especializadas em crimes contra a mulher, localizadas nos bairros Parque Dez de Novembro, Cidade de Deus e Colônia Oliveira Machado. Se você está sofrendo violência física ou psicológica, procure a delegacia mais próxima e denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a vítima a sair do ciclo de violência”, enfatizou Albino.

Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, as investigações iniciaram após a vítima buscar a delegacia, na madrugada do dia 4 de maio, por volta das 4h, para informar que foi agredida fisicamente pelo namorado.

Segundo a delegada, eles haviam saído de um evento de aniversário no bairro Tarumã, zona oeste, com destino à casa da vítima, quando os desentendimentos iniciaram juntamente com as agressões.

“Já na residência da mulher, as agressões se intensificaram, mas ela conseguiu pedir ajuda de vizinhos. No dia seguinte, ela veio à delegacia para realizar a denúncia e solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor. A vítima chegou a relatar que já havia sido agredida em outras ocasiões pelo homem”, contou Patrícia Leão.

Na DECCM centro-sul, a vítima foi ouvida e, no decorrer das diligências investigativas, foram levantadas provas suficientes para que o mandado de prisão preventiva fosse decretado pelo Poder Judiciário. Com a ordem judicial expedida, os policiais saíram em diligências em busca do autor, mas sem sucesso, razão pela qual ele passou a ser considerado foragido da Justiça.

“Devida à ampla divulgação que o caso teve, inclusive com a vítima expondo na própria rede social. Na noite de segunda-feira (20/05), ele compareceu à delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão em nome dele”, explicou a autoridade policial.

O homem responderá pelos crimes cometidos, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.