Maiara e Fernando terminam o relacionamento mais uma vez

Os cantores Maiara e Fernando Zor terminaram o relacionamento mais uma vez. Ao iG Gente, a assessoria de Maiara confirmou o término dos artistas nesta sexta-feira (01), e preferiu não dar mais detalhes. Os dois apagaram as fotos recentes nas redes sociais e deixaram de se seguir.

Essa é a décima vez que o Maiara e Fernando rompem. Entre idas e vindas, o casal está junto desde 2019 e o último término aconteceu no final de 2021 após uma traição do cantor. Em janeiro, no entanto, os dois foram flagrados em um hotel e em abril reataram publicamente o noivado.

Após o anúncio, Maiara fez uma sequência de lives nas suas redes sociais enquanto estava no aeroporto, mas não comentou o assunto.

Confira:

