Mais de 14 mil pessoas de grupos prioritários já foram vacinados em Manaus

Mais de 14 mil pessoas de grupos prioritários já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até às 15h deste sábado, 30/1. Só dos idosos de 80 anos e mais, cuja vacinação promovida pela Prefeitura de Manaus teve início na manhã de sexta-feira, 29, são mais de quatro mil.

Dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente dos atendimentos, nos hospitais, pronto-socorros, serviços de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, mais de 9,2 mil trabalhadores já tinham sido vacinados.

No caso dos idosos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) optou pela estratégia de vacinar em drive-thru para reduzir ao máximo o risco de contaminação para os idosos. Para os que não têm carro, a Semsa criou postos fixos no mesmo endereço dos drive-thru e assim assegurar a aplicação da vacina com segurança, sem aglomerações.

“Importante destacar que esses cinco pontos disponibilizados pela gestão David Almeida podem ser acessados pelos idosos de qualquer região de Manaus. O idoso não precisa ir necessariamente no posto da zona da cidade na qual ele mora. Ele pode ir a qualquer um que será vacinado. Dessa forma, pode optar por um ponto onde o movimento esteja menor”, informa a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa, enfermeira Marinélia Ferreira.

Para aqueles idosos que chegam até o local de vacinação a pé, em transporte coletivo, ou outro meio, as secretarias municipais, em acordo com o Fundo Manaus Solidária disponibilizam carros ou vans para o transporte desses idosos de volta ao lar, após a vacinação

A diretora alerta, ainda, que não houve mudanças no calendário de imunização, que prosseguirá também neste domingo. Até o próximo dia 3/2, a vacinação estará ocorrendo das 9h às 16h em cinco pontos de atendimento, apenas para idosos de 80 anos e mais, que devem apresentar um documento de identificação com foto e o CPF.

O quantitativo de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde (MS) é apenas para os grupos de idosos a partir de 70 anos. Foram enviadas doses para 100% dos que têm a partir de 75 anos. No caso dos idosos de 70 a 74 anos, o número de doses é suficiente para 37% e contempla os acamados, os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos. Nestes casos, precisam ser apresentados laudo, receituário, atestado médico ou outro documento que ateste a sua condição.

Os idosos com sintomas gripais ou algum outro processo de adoecimento na fase aguda não poderão receber a vacina. Eles serão vacinados posteriormente. Os que tiveram Covid-19 só podem ser vacinados 30 dias após o período da doença.

Outro ponto que a diretora faz questão de ressaltar são os cuidados necessários para proteção individual. “A pessoa que tiver recebido a primeira dose deve estar atenta aos cuidados de prevenção que continuam sendo fundamentais. O uso de máscara, a higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel e o distanciamento social precisam ser mantidos. É preciso que as pessoas entendam que devem ficar em casa, que só saiam em caso de extrema necessidade”, lembra a diretora.

Confira a programação:

1ª semana (de 29/01 a 03/02)

Idosos de 80 anos e mais – 100%

2ª semana (04/02 a 09/02)

Idosos de 75 a 79 anos – 100%

3ª semana (10/02 a 15/02)

Idosos de 70 a 74 anos – 37% (acamados ou que sejam portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), de Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos.

Locais de atendimento:

Drive Thru e Pontos Fixos

Zona Norte: Complexo de Exame de Direção Veicular do Detran

Av. Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova

Zona Sul: Universidade Paulista (UNIP)

Av. Mário Ypiranga, 4390 – Parque 10

Zona Oeste: Balneário do SESC

Av. Constantinopla, 288 – Alvorada

Zona Leste: SESI – Clube do Trabalhador

Av. Cosme Ferreira, 7399 – São José I

Zonas Norte e Leste: Shopping Phelippe Daou

Av. Camapuã, 2939 – Cidade de Deus