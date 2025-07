Mais de 26 kg de drogas são apreendidos em operações distintas no transporte fluvial

Em atuação na Base Fluvial Arpão 3, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu no sábado (19/07) e nas primeiras horas deste domingo (20/07), cerca de 26 quilos de entorpecentes nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Todo o material ilícito estava escondido em bagagens e foram localizados com apoio da cadela policial Havana.





A primeira ocorrência foi realizada durante abordagem à embarcação Expresso Glória de Deus IV, que havia partido de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital) com destino final em Manaus. Ao realizarem inspeção com o apoio da cadela, o animal localizou dentro de uma mala cerca de nove tabletes de entorpecentes.

Após testes realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi confirmado que se tratava de 11,5 quilos de Skunk e 1,2 quilos de pasta base.

Neste domingo, os agentes realizaram por volta das 4h, abordagem à embarcação F/B Rainha Esther, que saiu do município de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus). Após farejar em todas as bagagens, a cadela Havana apontou que havia drogas em uma mala de cor cinza. Ao abrirem a bagagem os policiais apreenderam seis tabletes, totalizando 14 quilos de Skunk.

Todo o material ilícito foi apreendido e apresentado no cartório da Base Arpão 3.