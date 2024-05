Mais de 300 pessoas estão desaparecidas após deslizamento de terra na Papua Nova Guiné

Um deslizamento de terra na área rural de Papua-Nova Guiné soterrou vilarejos e matou pelo menos três pessoas, com autoridades temendo que o número de mortos possa chegar a centenas. Cerca de 4 mil pessoas vivem nos vilarejos afetados, e o deslizamento atingiu uma área densamente povoada e movimentada.





O primeiro-ministro James Marape afirmou que o desastre pode ser o maior deslizamento de terra do país, exacerbado por chuvas prolongadas. Três corpos foram recuperados e cinco pessoas feridas foram tratadas. Aproximadamente 60 casas foram enterradas, e a Rodovia Porgera foi bloqueada.

Os esforços de ajuda foram atrasados por conflitos tribais, mas um comboio humanitário chegou com lonas e água, embora sem alimentos. A região, propensa a deslizamentos menores, enfrenta chuvas contínuas, dificultando os resgates.

As autoridades internacionais e as forças de defesa do país estão ajudando, e tanto os EUA quanto a Austrália se prontificaram a prestar assistência. Estima-se que pelo menos 300 pessoas possam ter morrido.

