Mais de 400 mil pessoas em Manaus já tomaram a quarta dose da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus superou a marca de 400 mil pessoas vacinadas com a quarta dose contra a Covid-19, nesta segunda-feira, 5/12. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pelas ações da campanha de imunização, destaca que a dose de reforço é fundamental para restabelecer o nível de anticorpos e garantir a proteção contra as formas graves da doença.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, conta que o município disponibiliza a quarta dose, também chamada de segunda dose de reforço, há quase um ano, a partir da recomendação do Ministério da Saúde. O Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br) aponta que, até as 11h desta segunda-feira, foram aplicadas 400.169 quartas doses na capital.

“Começamos a aplicar esse segundo reforço em imunossuprimidos, no dia 3 de janeiro deste ano, e desde então vamos ampliando gradativamente o público contemplado. É importante que as pessoas busquem a sala de vacina mais próxima e atualizem o esquema vacinal com a dose que estiver pendente, pois essa medida poderá prevenir que nossa cidade sofra novamente com aumento de casos”, afirma.

Shádia explica que, atualmente, a quarta dose está liberada para todos os usuários a partir de 18 anos de idade, e adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão. O intervalo para ambos os públicos é de quatro meses ou mais, depois da terceira dose.

“Apesar de comemorarmos esse número significativo de pessoas com esquema vacinal completo, a secretaria segue trabalhando para sensibilizar e acolher os usuários que deixaram de voltar aos postos para atualizar a vacinação. Temos mais de 471 mil pessoas na nossa cidade que estão dentro do prazo para a quarta dose, e estamos com mais de 70 salas de vacina espalhadas por toda a cidade, inclusive algumas funcionando aos sábados, para receber essa população”, reforça.

A lista com os endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19. Detalhes também podem ser obtidos nas redes sociais oficiais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.