Mais quatro partidos exibem propaganda no rádio e na TV na semana

Os programas do Partido dos Trabalhadores (PT), do Podemos (PODE), do Republicanos e do União Brasil (UNIÃO) serão transmitidos entre 19h30 e 22h30 pelas emissoras de rádio e televisão. As exibições acontecerão ao longo desta semana.





De acordo com o calendário do primeiro semestre de 2025, o Podemos exibirá nove minutos de propaganda ao longo do período, distribuídos em dois minutos na terça-feira (22), três minutos e meio na quinta-feira (24) e mais três minutos e meio no sábado (26). O PT veiculará três minutos de programas, sendo um minuto em cada um dos três dias.

O União Brasil exibirá o total de um minuto e meio de propaganda, sendo 30 segundos por dia. Por fim, o Republicanos exibirá um minuto e meio de programa na terça-feira.

Conforme a portaria, o PT, o Republicanos e o União Brasil têm direito, cada um, a 20 minutos de propaganda partidária no primeiro semestre deste ano. Já o Podemos dispõe de dez minutos no período.

Segundo a Resolução TSE nº 23.679, de 2022, que regulamenta a propaganda partidária, as inserções devem ocorrer sempre às terças, quintas e aos sábados, dentro do horário nobre, das 19h30 às 22h30. A entrega das mídias é de responsabilidade dos órgãos de direção partidária.