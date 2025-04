Obras do ‘Minha Casa, Minha Vida’, avançam na zona Oeste de Manaus

A Prefeitura de Manaus, segue avançando com as obras do conjunto habitacional do programa “Minha Casa, Minha Vida”, na zona Oeste da capital. O empreendimento prevê a entrega de 576 apartamentos, beneficiando diretamente centenas de famílias que há anos aguardam a realização do sonho da casa própria.





Para o secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, o andamento da obra representa um passo importante no compromisso da gestão com a população manauara.

“Cada parede erguida representa uma família mais perto de realizar o sonho da casa própria. Estamos trabalhando com seriedade e compromisso, garantindo que tudo seja feito com qualidade e no tempo certo. Manaus merece um projeto como esse”, afirmou o secretário.

De acordo com Bartolomeu Lima, um dos responsáveis técnicos pela obra, cerca de 80% das fundações (radier) já foram concluídas, e aproximadamente 50% dos prédios estão com suas estruturas principais erguidas.

Ele também destacou que as altas temperaturas dos últimos dias têm favorecido o andamento da construção:

“Com o verão forte, conseguimos acelerar bastante os serviços. A expectativa é que a obra cresça entre 30% e 40% mais rápido nesse período, principalmente nas áreas de drenagem, esgoto, fundações e no levantamento dos prédios que ainda faltam”, explicou.

Atualmente, 290 trabalhadores atuam diretamente na construção do conjunto habitacional, que faz parte do esforço da Prefeitura em ampliar o acesso à moradia digna na capital. A obra é realizada com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades.