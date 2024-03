Manaus abre inscrições para o Bolsa Idiomas 2024 nesta terça-feira (26)

A Prefeitura de Manaus abre, às 10h, nesta terça-feira, 26/3, as inscrições para a edição de 2024, do Programa Bolsa Idiomas (PBI). Até as 14h do dia 1º de abril, os interessados em participar do processo seletivo coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de administração, Planejamento e Gestão (Semad), poderão acessar o link https://sgbi.manaus.am.gov.br/inscricao para preencher as informações necessárias para a confirmação da inscrição.





Poderão concorrer ao benefício, estudantes a partir dos 10 anos de idade, residentes em Manaus. Segundo a legislação do programa, é necessário estar cursando, ou ter concluído o ensino fundamental; ter renda per capita não superior a 2,5 salários mínimos (R$ 3.530, em valores atuais); e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público. Não há limitação de idade máxima para participar.

O titular da Semad, Ebenezer Bezerra, destaca a importância dos interessados lerem o edital do PBI, que está disponível para consulta no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 21 de março.

“O edital é como um guia, um ‘manual de instruções’ que contém todas as informações e orientações sobre documentação e tudo o que é necessário para a pessoa interessada poder preencher adequadamente o formulário de inscrição, sem correr o risco de não ser classificada. O objetivo do prefeito David Almeida é que o maior número possível de pessoas, dentro do quantitativo de bolsas, sejam beneficiadas. Por isso, meu conselho é para que todos leiam atentamente o edital do programa”, reforça o secretário.

Para o PBI 2024, a prefeitura teve adesão de 16 escolas particulares de línguas estrangeiras, com unidades em todas as zonas da cidade, com a oferta de sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Juntas, elas estão disponibilizando 38.264 bolsas para cursos de língua estrangeira em instituições particulares, com descontos que variam entre 50%, 75% e 100%.