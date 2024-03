Agências da ONU se unem ao Estado para proteger crianças e mulheres no Festival de Parintins

O Governo do Amazonas e as agências da Organização das Nações Unidas (ONU) estão intensificando esforços para garantir a segurança de crianças, adolescentes e mulheres durante o 57º Festival de Parintins. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) assinou dois termos de Cooperação Técnica com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa), durante um evento realizado na última sexta-feira (22/03) na cidade de Parintins.





As parcerias têm como objetivo reforçar as ações conjuntas de combate à exploração sexual e à violência de gênero durante o período do festival, quando a movimentação na cidade aumenta com a presença de visitantes. Este é o segundo ano consecutivo em que essas medidas são fortalecidas no município durante o festival.

Jussara Pedrosa, secretária titular da Sejusc, enfatizou a importância da parceria e do avanço na política de combate à violência em eventos de grande porte no Amazonas. Ela destacou que as agências da ONU apoiarão o estado, especialmente durante o festival, com capacitação dos técnicos para abordagens necessárias durante o evento.

Com os termos de cooperação assinados, as instituições irão definir as atividades a serem realizadas durante o festival. Além de reciclar o treinamento do Unicef focado em crianças e adolescentes, a Unfpa, que atua na política de combate à violência contra mulheres, também se junta à campanha para fortalecer a pauta de combate a todo tipo de violência contra as mulheres.

Representantes das agências destacaram que a iniciativa é o início de um processo de sistematização das ações no estado e que o Amazonas poderá ser referência na garantia dos direitos infantojuvenis. A entrada do Unfpa na parceria garantirá que toda a estratégia também seja voltada para o combate à violência contra mulheres e meninas.

Essas medidas visam promover um ambiente mais seguro e respeitoso durante o Festival de Parintins, contribuindo para a proteção dos direitos humanos e o combate à exploração e violência contra grupos vulneráveis.